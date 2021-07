Le studentesse bloccate a Malta per il Covid | ' Abbandonate in albergo'

Advertising

zazoomblog : Covid studentesse bloccate a Malta. Il racconto di Alessandra: Situazione critica - #Covid #studentesse #bloccate… - zazoomblog : Covid studentesse bloccate a Malta. Il racconto di Alessandra: Situazione critica - #Covid #studentesse #bloccate… -

Ultime Notizie dalla rete : studentesse bloccate

Gazzetta del Sud

Alessandra, 15 anni di Piossasco, in provincia di Torino, è una delledi lingue del Torinesea Malta perché trovate positive al Covid. Dovevano rientrare lunedì invece si trovano ...Alessandra, 15 anni di Piossasco, in provincia di Torino, è una delledi lingue del torinesea Malta perché trovate positive al Covid. Dovevano rientrare lunedì invece si trovano ...Una delle "prigioniere": "Situazione critica: l'aria condizionata non funziona, ci saranno 40 gradi, l'acqua dello scarico non va. E anche la tv è guasta, mentre per mangiare dobbiamo aspettare ore e ...Alessandra, 15 anni di Piossasco, in provincia di Torino, è una delle studentesse di lingue del torinese bloccate a Malta perché trovate positive al Covid. Dovevano rientrare lunedì invece si ...