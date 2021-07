“La sposa va via!”. Matrimonio Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, l’imprevisto ripreso in diretta (Di martedì 13 luglio 2021) A soli due giorni dalla vittoria dell’Italia a Euro 2020 contro la favorita Inghilterra, il giocatore della Nazionale e Juventus Federico Bernardeschi sposa la fidanzata Veronica Ciarpi, conosciuta per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello. Uscita dalla casa è stata per un periodo inviata della trasmissione Pomeriggio 5, ha anche preso parte ai film ‘’I soliti idioti’’, ‘’Una cella in due’’ e ‘’Operazione vacanze’’, poi ha scelto di fare un passo indietro e di vivere lontana dai riflettori. Nel 2016 il fidanzamento con Federico Bernardeschi, poi una pausa e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) A soli due giorni dalla vittoria dell’Italia a Euro 2020 contro la favorita Inghilterra, il giocatore della Nazionale e Juventusla fidanzataCiarpi, conosciuta per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello. Uscita dalla casa è stata per un periodo inviata della trasmissione Pomeriggio 5, ha anche preso parte ai film ‘’I soliti idioti’’, ‘’Una cella in due’’ e ‘’Operazione vacanze’’, poi ha scelto di fare un passo indietro e di vivere lontana dai riflettori. Nel 2016 il fidanzamento con, poi una pausa e il ...

martimar0997 : RT @swanchester95: La sposa non c'è...é andata via #bernardeschi - swanchester95 : La sposa non c'è...é andata via #bernardeschi - LHNLZloveyou : NON CE LA FACCIO È ARRIVATA PURE LA SPOSA MA È ANDATA VIA PERCHÉ DA PRASSI ARRIVA PRIMA LO SPOSO AIAJAJJAJSHSHSHSHS - Phranca11 : Da sempre: se lo sposo tarda la sposa fa un altro giro per arrivare dopo Negli studi di RAI1: colpo di scena clamo… - jakeperalta28 : @fvnzioniamo Piango sicuramente non aveva calcolato la vittoria e ormai non poteva più tirarsi indietro quindi via… -