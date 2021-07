Inter, oggi primo giorno ad Appiano Gentile per Calhanoglu (Di martedì 13 luglio 2021) Hakan Calhanoglu debutta nel mondo Inter primo giorno ad Appiano Gentile per Hakan Calhanoglu che dopo le vacanze è arrivato alla Pinetina per un primo contatto con il mondo Inter. “Calhanoglu, dopo tre settimane di vacanza, sbarcherà oggi ad Appiano Gentile ed effettuerà già la prima sgambata, probabilmente da solo (domani allenamento congiunto con il Sarnico, ovvero un test senza arbitri ufficiali). Sabato andrà in scena la prima gara dell’Inter ... Leggi su intermagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Hakandebutta nel mondoadper Hakanche dopo le vacanze è arrivato alla Pinetina per uncontatto con il mondo. “, dopo tre settimane di vacanza, sbarcheràaded effettuerà già la prima sgambata, probabilmente da solo (domani allenamento congiunto con il Sarnico, ovvero un test senza arbitri ufficiali). Sabato andrà in scena la prima gara dell’...

Advertising

Inter_TV : ?? | APPUNTAMENTO ??? Anche oggi va in onda lo speciale #InterPreSeason, ore 21 ?? @FDimarco parlerà in esclusiva (m… - Inter_TV : ?? | STASERA ??? Anche oggi va in onda lo speciale #InterPreSeason, ore 21 ?? ?? Vacanze meritate per @ddambrosio, pe… - Inter : ?? | PRE SEASON Si riparte! Comincia oggi la stagione 2021/2022 ??? Per vedere la gallery completa ??… - pol2187 : Ricordo una marea di critiche alla Juve per la maglia 19/20 tipo: 'Non si baratta la storia e le strisce verticali… - infoitsport : Calhanoglu al lavoro con l’Inter, oggi doppia seduta per il turco -