Il bivio delle banche centrali secondo Pennisi

Leggi su formiche

(Di martedì 13 luglio 2021) La ripresa dell’economia mondiale – tema centrale dell’ultima riunione del G20, quella dei ministri economici e finanziari, ospitata dall’Italia a Venezia – ed i sussulti d’inflazione stanno ponendo interrogativi sul futuro a medio terminepolitiche monetaria dei maggiori Paesi industrializzati. Da un lato, ci si chiede se si debba proseguire sulla strada di quelle politiche monetarie non convenzionali che vanno ormai sotto il nome di Quantitative Easing (QE) e che consistono principalmente in interventi per acquistare titoli di Stato e permettere così politiche di bilancio espansive, come quelle che hanno caratterizzato quasi tutti i Paesi industriali da quando è ...