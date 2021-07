Felipe Anderson in arrivo | nel pomeriggio le visite mediche con la Lazio

(Di martedì 13 luglio 2021)è pronto al grande ritorno:a Roma e, prima della partenza per Auronzo di Cadoreriabbraccia la. Il brasiliano arriverà oggi a Roma ed attende l’idoneità per aggregarsi al gruppo di Sarri, ad Auronzo di Cadore, dove tifosi e mister lo aspettano a braccia aperte. Stamattina a Formello, oggiin Paideia: Pipe si sottoporrà a tutte ledel caso per il grande ritorno. Al West Ham, come riporta La Gazzetta dello Sport, andrà un ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, in programma domani le visite mediche di Felipe Anderson - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Felipe Anderson fece dei mesi alla Lazio da calciatore stratosferico, sembrava destinato ad una grandissi… - DiMarzio : #Calciomercato, #Lazio | Fatta per il ritorno di #FelipeAnderson: i dettagli e le cifre dell'accordo con il West Ha… - pacchisotto : @TuteLazio_V2 Ragazzi, Felipe Anderson sono 3 anni che non pratica il giuoco del calcio... L'hanno pagato 28 e pur… - sportli26181512 : Calciomercato Lazio, torna Felipe Anderson: quando arriva e i dettagli: Giornata importante per la Lazio, che si pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Felipe Anderson

Commenta per primo Giornata importante per la Lazio , che si prepara ad accogliere. Intorno alle 12 l'esterno brasiliano dovrebbe atterrare a Roma, pronto a iniziare la sua seconda avventura in biancocelesti. L'accordo col West Ham è stato trovato per 3 milioni di ...CALCIOMERCATO LAZIO RUGANI - In attesa di riabbraccciare- previste oggi le visite mediche in Paideia - e in stand - by per la questione legata a Luis Alberto , il mercato della Lazio è sempre in fermento. La nuova voce, riportata dal ...AURONZO - Pronto al ritorno. I giorni di Felipe Anderson sono diventati anche i giorni di Luis Alberto, colpevole di aver disertato il raduno a Formello e non essere partito con la Lazio per ...Denis Vavro potrebbe rivelarsi un difensore aggiunto per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri: il modulo può aiutarlo ...