Fedez assolto, nessuna diffamazione ai danni della giornalista (Di martedì 13 luglio 2021) Fedez assolto dall’accusa di diffamazione ai danni di una giornalista. Secondo l’accusa, l’avrebbe accusata di aver diffuso notizie false. Il fatto non sussiste: è così che Fedez viene assolto, oggi, a Livorno. Era Chiara Giannini la giornalista in questione, che lo aveva querelato accusandolo di averla diffamata con le sue affermazioni. Il giudice coinvolto nella causa ha ascoltato entrambe le parti e oggi ha ascoltato Fedez. Il PM aveva già chiesto l’assoluzione del rapper appellandosi al diritto di critica e infatti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021)dall’accusa diaidi una. Secondo l’accusa, l’avrebbe accusata di aver diffuso notizie false. Il fatto non sussiste: è così cheviene, oggi, a Livorno. Era Chiara Giannini lain questione, che lo aveva querelato accusandolo di averla diffamata con le sue affermazioni. Il giudice coinvolto nella causa ha ascoltato entrambe le parti e oggi ha ascoltato. Il PM aveva già chiesto l’assoluzione del rapper appellandosi al diritto di critica e infatti ...

