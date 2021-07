Emmy Awards 2021 | tutte le nomination | da The Crown e Bridgerton a RuPaul’s Drag race

(Di martedì 13 luglio 2021) Sono appena state annunciate ledegli. La cerimonia si terrà il prossimo 19 settembre al Microsoft Theater di Los Angeles. Thedomina con ben 24, ma sono presenti anche altre serie Netflix, come:, La regina degli scacchi e addirittura Emily in Paris. Benone anche The Handmaid’s tale con 21e Wanda Vision con 23. Ovviamente c’è anche, candidato aglicome miglior ‘competition program’ e RuPaul come ...

73esima edizione. Incassano 24 Nomination a testa per gli'The Crown' e 'The Mandalorian' . Le due serie guidano le nomination per i più alti riconoscimenti in tv. L'annuncio oggi sul sito dei premi considerati l'equivalente degli Oscar per la ...Apple TV+ e le pubblicità Apple hanno ricevuto 35 nomination per la 73º edizione degli, eguagliando il risultato ottenuto nel ...Emmy Awards 2021, le nomination ai premi per la televisione: tante candidature per The Crown, ci sono anche Bridgerton e WandaVision ...Ecco la lista completa di tutte le nomination, tra serie TV e attori, agli Emmy Awards, i prestigiosi premi per la TV, edizione 2021.