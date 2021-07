Elon Musk, tra i più ricchi al mondo, vive in una casa (in affitto) di appena 37 metri quadri (Di martedì 13 luglio 2021) Elon Musk, l’eccentrico imprenditore tecnologico co-fondatore di Tesla e SpaceX, nonché uno degli uomini più ricchi al mondo, ha scelto di vivere in una casa di appena 34 metri quadrati del valore di 50mila dollari. Il miliardario, con una fortuna stimata in 177 miliardi di dollari, avrebbe quindi venduto quasi tutte le sue proprietà immobiliari, fatta eccezione per un’abitazione nella Bay Area di San Francisco, per abitare in un prefabbricato in affitto a Boca Chica, in Texas, dove si trova il suo quartier generale di SpaceX. “Ho venduto ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021), l’eccentrico imprenditore tecnologico co-fondatore di Tesla e SpaceX, nonché uno degli uomini piùal, ha scelto dire in unadi34quadrati del valore di 50mila dollari. Il miliardario, con una fortuna stimata in 177 miliardi di dollari, avrebbe quindi venduto quasi tutte le sue proprietà immobiliari, fatta eccezione per un’abitazione nella Bay Area di San Francisco, per abitare in un prefabbricato ina Boca Chica, in Texas, dove si trova il suo quartier generale di SpaceX. “Ho venduto ...

Advertising

jackfollasb : Elon Musk ha venduto le sue proprietà e vive in una casa modulare da 50mila dollari - NamasteDavide : @kalibiro Comunque pensa al nome del figlio di Elon Musk e diventano tutti sopportabili, anche perché almeno sono p… - infoiteconomia : Elon Musk viaggerà nello Spazio a bordo dello spazioplano della Virgin Galactic - InvestingItalia : Elon Musk e Bitcoin: una relazione tossica - - Ladyxxx25010506 : @repubblica Ok, ora tutti copieranno Elon Musk andando a vivere in case modulari piccole e spartane. E quando sarà… -