Dopo la Brexit sono tornati gli hooligans Il commento di Malgieri

(Di martedì 13 luglio 2021) L’Inghilterra è regno di. Per quanto il tempo passi e i brutti ricordi sbiadiscano, la realtà di un modo di concepire lo sport si riaffaccia prima o poi. Ela sconfitta subita ecco che quel mondo mostruoso di ubriachi violenti si è manifestato nuovamente come segno distintivo di una nazione sbandata, frastornata, confusa, rissosa. Almeno nella sua parte peggiore che coincide non con degli spostati clinicamente qualificati, ma con persone che si recano allo stadio, che prendono posto su comode poltrone che mostrano di commuoversi alle note del loro inno, ma che per fattori probabilmente caratteriali non riescono a tenere a freno ...

Un moto, appunto, di liberazione, comeuna guerra o un'emergenza che ha cambiato le vite di una comunità. Un moto che ha coinvolto non solo noi italiani, ma, complice la, l'intera Europa. ...Gli acquisti di pasta italiana da parte dei cittadini inglesi sono crollati in quantità del 25% nel 2021lasu quantitativi che non sono mai stati cosi bassi negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi tre mesi dell'...A volte la retorica è stucchevole e spesso in queste occasioni si spreca, ma la serata magica di domenica, in cui gli Azzurri hanno espugnato Wembley, resterà negli annali ...#ItsComingRome La stampa internazionale osanna il calcio azzurro ed è il New York Times a spingersi oltre la gara sportiva: la vittoria dei nostri ragazzi in Europa è un forte stimolo per la ripartenz ...