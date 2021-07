Ddl Zan, i gay di destra dicono “no”: «I disabili le vere vittime. Non siamo noi la categoria “fragile”» (Di martedì 13 luglio 2021) Chi potrebbe gridare «basta con il vittimismo gay» senza timore di incorrere nell’accusa di voler discriminare il terzo sesso? Solo un gay, evidentemente. E Umberto La Morgia lo è senza tentennamenti. La notizia, tuttavia, è che lo è militando a destra, con buna pace di tutti quelli che considerano tale latitudine politica inospitale e proibitiva per l’omosessualità. La Morgia, dirigente di Fratelli d’Italia, è infatti soprattutto il fondatore di Omosessuali di destra, associazione particolarmente attiva sui social dove conta migliaia di follower. Ieri, come informa Libero, era a Pontedera, nel Pisano, per partecipare ad un confronto sul ddl Zan (da oggi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Chi potrebbe gridare «basta con il vittimismo gay» senza timore di incorrere nell’accusa di voler discriminare il terzo sesso? Solo un gay, evidentemente. E Umberto La Morgia lo è senza tentennamenti. La notizia, tuttavia, è che lo è militando a, con buna pace di tutti quelli che considerano tale latitudine politica inospitale e proibitiva per l’omosessualità. La Morgia, dirigente di Fratelli d’Italia, è infatti soprattutto il fondatore di Omosessuali di, associazione particolarmente attiva sui social dove conta migliaia di follower. Ieri, come informa Libero, era a Pontedera, nel Pisano, per partecipare ad un confronto sul ddl Zan (da oggi ...

Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - ItaliaViva : Sul DDL Zan dipenderà tutto dal clima che ci sarà in parlamento, speriamo nella possibilità di un accordo. Purtropp… - ItaliaViva : Ddl Zan, @ivanscalfarotto : 'In Aula sarà un Vietnam. Letta lo sa, non basta Italia Viva' - RenatoSouvarine : RT @kittesencul: Condoni, sanatorie, sospensione cashback, assegno unico e non servizi pubblici, bonus matrimoni, sblocco licenziamenti, ri… - planetpaul65 : RT @LGmarangon: Per chi alla Camera ha sostenuto e votato il DDL Zan e la sua calendarizzazione per oggi #13luglio, siate coerenti e #votat… -