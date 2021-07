Cyberpunk 2077 spunta una patch da 38 GB! DLC in arrivo o la ' soluzione definitiva ai bug' ?

(Di martedì 13 luglio 2021) E' passato quasi un mese dall'ultimo aggiornamento dima a quanto pare CD Projekt RED continua a lavorare sul gioco. Anche se sono arrivati diversi aggiornamenti, il titolo del team polacco continua ad avere una serie di bug e problemi prestazionali, soprattutto per quanto riguarda le versioni per Xbox One e PS4. Ora, un post pubblicato su Reddit dell'utente PricklyAssassin svela qualche probabile novità in: attraverso Epic Games Store l'utente ha infatti trovato l'esistenza di unada 38 GB che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Come riporta PricklyAssassin, non è chiaro se questa ...

Videogiochi PS4 più venduti (Giugno 2021, Europa)FIFA 21 Grand Theft Auto V Minecraft NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 The Crew 2 CarX Drift Racing Online Call of Duty: Black Ops Cold War Cyberpunk 2077 sta per ricevere una nuova patch dalle dimensioni importanti: il prossimo aggiornamento è già stato caricato sugli store PC.Cyberpunk 2077 è il gioco PS4 più venduto a giugno su PlayStation Store, nonostante Sony sconsigli l'acquisto se si dispone di una PlayStation 4 base, poiché questa versione continua a presentare prob ...