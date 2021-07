Cuba: Ue, arresti inaccettabili, rilasciateli subito (Di martedì 13 luglio 2021) "Siamo al corrente delle notizie degli arresti avvenuti a Cuba di attivisti politici e anche di giornalisti". Tali detenzioni sono "assolutamente inaccettabili". Lo ha detto Peter Stano, portavoce ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021) "Siamo al corrente delle notizie degliavvenuti adi attivisti politici e anche di giornalisti". Tali detenzioni sono "assolutamente". Lo ha detto Peter Stano, portavoce ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuba arresti Cuba: Ue, arresti inaccettabili, rilasciateli subito "Siamo al corrente delle notizie degli arresti avvenuti a Cuba di attivisti politici e anche di giornalisti". Tali detenzioni sono "assolutamente inaccettabili". Lo ha detto Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. ...

A Cuba ancora proteste contro il governo: decine di arresti In alcune immagini dall'Avana, girate anche sui social, si vedono gli arresti, i colpi inferti ai ... ha accusato 'i delinquenti' che stanno cercando di 'spaccare' la rivoluzione comunista di Cuba. ...

Cuba, decine di arresti. Il presidente: volete spaccare Rivoluzione Agenzia askanews Cuba, Bernini: “Dittatura comunista dell’ isola lascia popolo senza difese” “La dittatura comunista cubana sta lasciando il suo popolo senza difese di fronte al Covid in uno scenario drammatico di economia a pezzi, di fame, e in un clima di violenza di ...

