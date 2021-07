Come un gatto in tangenziale 2, diffuso il trailer del film con Paola Cortellesi (Di martedì 13 luglio 2021) Monica e Giovanni sono pronti a tornare. Il duo, formato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese, è al centro delle vicende di Come un gatto in tangenziale 2 – Ritorno a Coccia di Morto. Dopo il successo riscontrato dal primo capitolo che ha incassato ben 10 milioni di euro, infatti, i due personaggi torneranno sul … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 luglio 2021) Monica e Giovanni sono pronti a tornare. Il duo, formato dae Antonio Albanese, è al centro delle vicende diunin2 – Ritorno a Coccia di Morto. Dopo il successo riscontrato dal primo capitolo che ha incassato ben 10 milioni di euro, infatti, i due personaggi torneranno sul … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

repubblica : 'Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto'. Il sequel con Paola Cortellese e Antonio Albanese - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Come un gatto in tangenziale 2, è uscito il trailer - RetwittL : RT @GerberArancio: @carolinasanter1 @isidemoni @ImSophiaPLMS @DemoFranca @SalaLettura ..Quando i miei occhi, attratti Come da calamita, do… - CursiGiulia : @WANGJYIEN_ Jinyoung come un gatto ti giudica. - moviestruckers : #ComeUnGattoInTangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: il trailer ufficiale -