Caos iscrizioni, i club dovranno depositare i ricorsi entro le 19: giovedì la decisione del Consiglio Federale (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i club a rischio iscrizione in Serie B (Chievo) e in Serie C (Novara, Sambenedettese, Carpi, Casertana e Paganese) avranno tempo fino alle 19 di questa sera per depositare i ricorsi presso la COVISOC che domani fornirà il proprio parere motivato al Consiglio Federale, il quale nella giornata di giovedì si esprimerà in merito. Se per tutte o solo per alcune squadre ci sarà l’esclusione, si potrà andare successivamente al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni entro due giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato. ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ia rischio iscrizione in Serie B (Chievo) e in Serie C (Novara, Sambenedettese, Carpi, Casertana e Paganese) avranno tempo fino alle 19 di questa sera perpresso la COVISOC che domani fornirà il proprio parere motivato al, il quale nella giornata disi esprimerà in merito. Se per tutte o solo per alcune squadre ci sarà l’esclusione, si potrà andare successivamente al Collegio di Garanzia dello Sport del Conidue giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato. ...

Advertising

sportface2016 : #SerieB #SerieC Caos iscrizioni, i club dovranno depositare i ricorsi entro le 19: giovedì la decisione del… - marcovarini : RT @TuttoMercatoWeb: Caos iscrizioni. Entro le 19 vanno presentati i ricorsi. Giovedì la decisione del Consiglio Federale - InpageI : RT @TuttoMercatoWeb: Caos iscrizioni. Entro le 19 vanno presentati i ricorsi. Giovedì la decisione del Consiglio Federale - TuttoMercatoWeb : Caos iscrizioni. Entro le 19 vanno presentati i ricorsi. Giovedì la decisione del Consiglio Federale - TuttoSalerno : Caos iscrizioni: Chievo non ammesso alla B, in 5 out dalla C -