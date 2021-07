Call of Duty Warzone ha un hacker 'benefattore' che porta i giocatori a livello 100 sbloccando tutte le skin! (Di martedì 13 luglio 2021) Call of Duty: Warzone è stato il protagonista di bug, exploit e hack più assurdi. Dai giocatori che utilizzano aimbot nei tornei professionali ai bug che sembrano sempre tornare come gli stimolanti infiniti. Tuttavia, è recente la notizia di un nuovo hack presente nel videogioco che, a differenza di altri, sta dando un esito positivo ai giocatori interessati. Sono già diversi i giocatori che hanno segnalato di essere stati vittime di un hack che fa salire automaticamente gli account delle persone colpite al livello 1000 permettendo di sbloccare tutti i contenuti e le ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021)ofè stato il protagonista di bug, exploit e hack più assurdi. Daiche utilizzano aimbot nei tornei professionali ai bug che sembrano sempre tornare come gli stimolanti infiniti. Tuttavia, è recente la notizia di un nuovo hack presente nel videogioco che, a differenza di altri, sta dando un esito positivo aiinteressati. Sono già diversi iche hanno segnalato di essere stati vittime di un hack che fa salire automaticamente gli account delle persone colpite al1000 permettendo di sbloccare tutti i contenuti e le ...

