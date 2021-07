Avellino, il saluto di Laezza: “Non vado via per una questione di denaro” (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Voglio ringraziare tutti, davvero tutti per il sostegno e per i messaggi che mi sono arrivati. Dopo due anni finisce qui la mia avventura con il lupi, purtroppo il calcio è questo, non vado via per una questione di denaro. Le scelte si fanno in due, e non avendo avuto la possibilità di rimanere a lungo ho maturato questa dura decisione. Un abbraccio grande. Vi porto nel cuore”. Così Giuliano Laezza attraverso la sua pagina di Instagram. Il difensore è prossimo alla firma con la Reggiana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Voglio ringraziare tutti, davvero tutti per il sostegno e per i messaggi che mi sono arrivati. Dopo due anni finisce qui la mia avventura con il lupi, purtroppo il calcio è questo, nonvia per unadi. Le scelte si fanno in due, e non avendo avuto la possibilità di rimanere a lungo ho maturato questa dura decisione. Un abbraccio grande. Vi porto nel cuore”. Così Giulianoattraverso la sua pagina di Instagram. Il difensore è prossimo alla firma con la Reggiana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

