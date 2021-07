Zhang Jindong non è più il presidente di Suning: ufficiali le dimissioni (Di lunedì 12 luglio 2021) Zhang Jindong non è più il presidente di Suning: designato il figlio come amministratore delegato. È ufficiale Zhang Jindong ha dato le dimissioni dalla presidenza di Suning.com. Sarà presidente onorario, ha consigliato Zhang Kangyang (suo figlio Steven, già numero uno dell’Inter) come candidato amministratore delegato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021)non è più ildi: designato il figlio come amministratore delegato. È ufficialeha dato ledalla presidenza di.com. Saràonorario, ha consigliatoKangyang (suo figlio Steven, già numero uno dell’Inter) come candidato amministratore delegato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ale_taia : RT @EvaAProvenzano: In Cina, Zhang Jindong dà le dimissioni da presidente di - InterClubIndia : RT @GuarroPas: UFFICIALE - #Zhang Jindong ha dato le dimissioni dalla presidenza di - aylaf__ : RT @EvaAProvenzano: In Cina, Zhang Jindong dà le dimissioni da presidente di - interchannel_ic : - infoitinterno : Suning, cambio ai vertici: nuova carica per l’ex presidente Zhang Jindong -