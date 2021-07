Tour de France 2021, quindicesima tappa: un americano nel principato (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ha vinto la quindicesima tappa del 108° Tour de France, lungo i 191 chilometri che hanno portato la carovana gialla da Ceret ad Andorra – La Vella, capitale dell’omonimo principato. Lo scudiero di Primoz Roglic ha preceduto di 23? l’eterno Alejandro Valverde (Movistar) con l’olandese Wout Poels (Bahrain Victorious), nuovo detentore della maglia a pois della classifica degli scalatori, terzo a 1’15”. Tadej Pogacar (UAE Emirates) resta saldamente in maglia gialla, avendo ampliato il suo vantaggio in classifica sul secondo piazzato per via della crisi del ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ha vinto ladel 108°de, lungo i 191 chilometri che hanno portato la carovana gialla da Ceret ad Andorra – La Vella, capitale dell’omonimo. Lo scudiero di Primoz Roglic ha preceduto di 23? l’eterno Alejandro Valverde (Movistar) con l’olandese Wout Poels (Bahrain Victorious), nuovo detentore della maglia a pois della classifica degli scalatori, terzo a 1’15”. Tadej Pogacar (UAE Emirates) resta saldamente in maglia gialla, avendo ampliato il suo vantaggio in classifica sul secondo piazzato per via della crisi del ...

