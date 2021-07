Reutemann | l' ultimo saluto della figlia Cora con la copertina di Autosprint

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reutemann ultimo

E ci ha particolarmente toccato il post della figlia , Cora, che ha scelto di condividere proprio la nostra copertina dedicata al suo padre come simbolo universale della memoria....finì anche terzo assoluto tre volte per tre squadre diverse, nel 1975 con la Brabham, nel ... Ad oggi è l'pilota argentino ad aver vinto un Gp. "Papà se ne è andato in pace e dignità ...Dedichiamo un grande abbraccio a Cora Reutemann, la figlia del pilota argentino scomparso da poco, per aver scelto la copertina del prossimo numero di Autosprtin per salutare, per sempre, il suo papà ...Si è tenuto a Goodwood, in questo fine settimana, il Festival della velocità. Un incrocio tra presente e passato di Formula 1, ricordando Carlos Reutemann.