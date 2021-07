Lo smalto perfetto per festeggiare l’Italia è quello tricolore di Carla Bruni a Cannes (Di lunedì 12 luglio 2021) Carla Bruni ha presenziato al Festival di Cannes 2021 dando un’idea perfetta a chi vuole celebrare l’Italia con stile. L’ex Premiere Dame di Francia ha mostrato uno smalto tricolore sulle unghie di una sola mano, rimarcando le origini e senza sapere (ma augurandosi) che, di lì a pochi giorni, l’Italia avrebbe vinto gli Euro 2020. Chi non ne ha ancora abbastanza dei festeggiamenti e, anzi, vuole ostentare la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra potrà prendere spunto dalla manicure di Carla Bruni a ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 luglio 2021)ha presenziato al Festival di2021 dando un’idea perfetta a chi vuole celebrarecon stile. L’ex Premiere Dame di Francia ha mostrato unosulle unghie di una sola mano, rimarcando le origini e senza sapere (ma augurandosi) che, di lì a pochi giorni,avrebbe vinto gli Euro 2020. Chi non ne ha ancora abbastanza dei festeggiamenti e, anzi, vuole ostentare la vittoria delcontro l’Inghilterra potrà prendere spunto dalla manicure dia ...

