L’Italia fa un salto nel Ranking | quarto posto

Il grande lavoro di Mancini fa balzare L'Italia dal ventesimo al quarto posto nel Ranking. Fondamentale mantenere i primi posti per il sorteggio Mondiale Campioni d'Europa e quarto posto nel Ranking, un lavoro esemplare del ct dell'Italia Roberto Mancini. Ripensando alla brutta serata di novembre del 2017 che ci fece sprofondare al 21° posto nella classifica, aumenta ancora di più il valore del nostro commissario tecnico. Gli azzurri restano dietro soltanto a Belgio, Brasile e Francia. Sarà fondamentale tenere le prime sette posizioni ...

