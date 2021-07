Lega, Giannini: tutelare giovani trattenuti in quarantena a Malta (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – “Sono oltre 120 gli italiani trattenuti in quarantena a Malta. Le stringenti misure adottate a La Valletta, come ha precisato la nostra ambasciata, vietano il rimpatrio non solo ai ragazzi che hanno contratto il coronavirus, ma anche ai giovani risultati negativi al tampone dotati di green pass”. Così in un comunicato Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. “Sarà costretto a un isolamento di quattordici giorni- prosegue il consigliere- anche un 17enne romano che, giunto sull’isola per un weekend lungo, risulta contagiato malgrado il test molecolare effettuato prima della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – “Sono oltre 120 gli italianiin. Le stringenti misure adottate a La Valletta, come ha precisato la nostra ambasciata, vietano il rimpatrio non solo ai ragazzi che hanno contratto il coronavirus, ma anche airisultati negativi al tampone dotati di green pass”. Così in un comunicato Daniele, consigliere regionale della. “Sarà costretto a un isolamento di quattordici giorni- prosegue il consigliere- anche un 17enne romano che, giunto sull’isola per un weekend lungo, risulta contagiato malgrado il test molecolare effettuato prima della ...

VincenzoVinc51 : Oggi sul giornale #LaStampa di Giannini un trafiletto dove parlava di nuovo dei 2 Mattei e asseriva che pare e sott… - Fred19259681161 : RT @jacopogiliberto: @ItalianPolitics sb espresse in una società di 30 anni fa una forma di antipolitica populista simile a quella espressa… - jacopogiliberto : @ItalianPolitics @PMO_W vero. lo schema dell'uso strumentale dell'antipolitica populista. come scricqui in un tuit… - jacopogiliberto : @ItalianPolitics sb espresse in una società di 30 anni fa una forma di antipolitica populista simile a quella espre… -