Le lacrime di Mancini e Vialli, Chiellini con la coppa a letto e l'aereo "Isola di Lipari". LE IMMAGINI DEL TRIONFO (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono le IMMAGINI del TRIONFO . Delle emozioni forti azzurre. Bellissima Italia. Dal rigore parato di Donnarumma , a Chiellini che alza la coppa e se la porta anche a letto . E poi l'abbraccio tra Mancini... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono ledel. Delle emozioni forti azzurre. Bellissima Italia. Dal rigore parato di Donnarumma , ache alza lae se la porta anche a. E poi l'abbraccio tra...

Advertising

SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - MetaErmal : #spinazzola in campo. Lacrime. #campioni #EURO2020 #ItaliaInghilterra Mancini ha fatto un miracolo con una squadra… - Corriere : Felicità e commozione, Mancini e Vialli si abbracciano in lacrime - ottovanz : RT @SkySport: Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini #Vialli https… - Ultimo_Brigante : Se non vi magonate vedendo 'sto video, non avete cuore. #ENGITA #FinalEuro2020 #ITSCOMINGTOROME -