Italia-Inghilterra | le pagelle | Donnarumma decisivo | Chiesa cattedrale | Chiellini Braveheart e Bonucci divino

(Di lunedì 12 luglio 2021) Mancini riapre la partita con le scelte giuste, e a 1366 giorni dal flop mondiale contro la Svezia, rimette l’sulla mappa del calcio, puntando sul talento, sulla gioventù e anche sulla sua proverbiale buona sorte. Il trionfo della fiducia: lo spot migliore anche per il Paese.

L'esultanza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna a Wembley dopo la vittoria dell'sull'nella finale degli Europei. Il capo dello Stato e' volato a Londra per fare il tifo per gli azzurri. 12 luglio 2021Roma, 12 lug 11:30 - Il leader diviva, Matteo Renzi, scrive: "Campioni d'Europa! L'sconfigge l'a Wembley e porta a casa il trofeo continentale....Euro 2020 – Lunedì 12 luglio 2021. E il cielo è azzurro anche sopra Londra: Italia campione d'Europa. Dagli spalti Mattarella a Wembley.LONDRA – Giorgio Chiellini, capitano azzurro, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Italia – Inghilterra, ha dichiarato: “Abbiamo vinto meritatamente, sentivamo che c’era qualcosa di spe ...