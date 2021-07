Italia campione d’Europa, la Bbc prende in giro Giorgio Chiellini: “Qualcuno glielo dica” (Di lunedì 12 luglio 2021) Se c’è un’immagine della finale degli Europei 2021 che è subito diventata iconica è quella della maglia trattenuta da Chiellini. Tutto è successo nell’ultimo dei sei minuti di recupero del tempo di Inghilterra-Italia: il risultato era fermo sull’1-1 per le reti di Shaw e Bonucci. La tensione era alle stelle, i supplementari incombevano. Ad un certo punto, Chiellini viene superato in velocità da Saka, ma decide di fermarlo a modo suo: gli afferra la maglia da dietro, con decisione all’altezza del collo, e subito per lui scatta il cartellino giallo. Neanche a dirlo, sono scoppiate le proteste degli inglesi che avrebbero voluto un rosso per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Se c’è un’immagine della finale degli Europei 2021 che è subito diventata iconica è quella della maglia trattenuta da. Tutto è successo nell’ultimo dei sei minuti di recupero del tempo di Inghilterra-: il risultato era fermo sull’1-1 per le reti di Shaw e Bonucci. La tensione era alle stelle, i supplementari incombevano. Ad un certo punto,viene superato in velocità da Saka, ma decide di fermarlo a modo suo: gli afferra la maglia da dietro, con decisione all’altezza del collo, e subito per lui scatta il cartellino giallo. Neanche a dirlo, sono scoppiate le proteste degli inglesi che avrebbero voluto un rosso per ...

