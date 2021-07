Il più fesso di Euro 2020: cosa si è tatuato (giovedì) questo tizio, zimbello di tutta Inghilterra | Guarda (Di lunedì 12 luglio 2021) Non ci sono dubbi, il premio "fesso di Euro 2020" se lo aggiudica e con incolmabile distacco Lewis Holden, pittoresco personaggio di 26 anni, di Oldham, il quale promise a un suo amico: "Se l'Inghilterra vince gli Europei di calcio, mi tatuo sulla gamba la coppa con la scritta Euro 2020, vittoria dell'Inghilterra, Football's coming home", ossia il motto con cui i britannici si sono caricati, salvo poi capitolare in finale contro gli Azzurri di Roberto Mancini. fesso perché? Presto detto. Mister Holden ha deciso di accorciare i tempi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Non ci sono dubbi, il premio "di" se lo aggiudica e con incolmabile distacco Lewis Holden, pittoresco personaggio di 26 anni, di Oldham, il quale promise a un suo amico: "Se l'vince glipei di calcio, mi tatuo sulla gamba la coppa con la scritta, vittoria dell', Football's coming home", ossia il motto con cui i britannici si sono caricati, salvo poi capitolare in finale contro gli Azzurri di Roberto Mancini.perché? Presto detto. Mister Holden ha deciso di accorciare i tempi ...

