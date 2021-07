Gp Apuane | Guerra ottavo assoluto a Tallinn

Advertising

Nazione_Lucca : Guerra in Estonia per il Parco Alpi Apuane -

Ultime Notizie dalla rete : Apuane Guerra

LuccaInDiretta

Francescoha dimostrato tutto il proprio valore sui 5000 metri continentali a Tallinn: in Estonia, il talento romano in forza al GP Parco AlpiTeam Ecoverde ha corso una prova magistrale, di ...Francescoha chiuso i campionati europei unedr23 di Tallin con un'ottava posizione sui 5mila metri . In Estonia, il talento romano in forza al Gp Parco AlpiTeam Ecoverde ha corso una prova ...Francesco Guerra ha chiuso i campionati europei unedr23 di Tallin con un’ottava posizione sui 5mila metri. In Estonia, il talento romano in forza al Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha corso una ...Francesco Guerra (GP Alpi Apuane) chiude ottavo nella finale dei 5000 metri ai campionati europei under 23 di Tallin. L'atleta azzurro stabilisce anche il nuovo primato personale in 14'02"63 nella gar ...