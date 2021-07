Formula E | E-Prix New York | Bird è il nuovo leader e trionfa davanti a Cassidy

(Di lunedì 12 luglio 2021) Samconquista la vittoria nell’undicesimo round della stagione diE in gara-2 dell’E-di New. Il pilota britannico chiudealla Virgin di Nicke la DS Techeetah di Antonio Felix Da Costa, mentre è gara da dimenticare per i duedel mondiale Frijns (8°) e Mortara (17°) che cedono il trono mondiale allo stesso. Guai in avvio per Vergne, che non ha potuto prendere parte alla sfida. Una vittoria da vero numero uno, dalla pole position al taglio del traguardo daindiscusso. Gara da ...

Advertising

bimbadisebemick : RT @mult1formula: ?????? #NYCEPrix: SAM BIRD DOMINA E STRAVINCE Sfumata a fine gara la doppietta Jaguar Leggi il report di @CarlottaUlgelmo… - pins_a_roulette : RT @mult1formula: ?????? #NYCEPrix: SAM BIRD DOMINA E STRAVINCE Sfumata a fine gara la doppietta Jaguar Leggi il report di @CarlottaUlgelmo… - YleSalerno : RT @mult1formula: ?????? #NYCEPrix: SAM BIRD DOMINA E STRAVINCE Sfumata a fine gara la doppietta Jaguar Leggi il report di @CarlottaUlgelmo… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: ?????? #NYCEPrix: SAM BIRD DOMINA E STRAVINCE Sfumata a fine gara la doppietta Jaguar Leggi il report di @CarlottaUlgelmo… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: ?????? #NYCEPrix: SAM BIRD DOMINA E STRAVINCE Sfumata a fine gara la doppietta Jaguar Leggi il report di @CarlottaUlgelmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Prix

Sport Mediaset

... un modo alternativo di vivere il viaggio della1, una buona base di partenza per una ...non volesse perdere tempo in attività alternative restano pur sempre disponibili la modalità Grande ......il doppio appuntamento di New York del Mondiale diE . A termine delle gare di sabato e di domenica, Sam Bird è il nuovo leader della classifica. Vediamo i dettagli. Il primo E -di New ...Braking Point, Grand Prix e Prova a Tempo La vera star dell'ultima iterazione ... In linea di massima, pur avendo riscontrato le solite sensazioni positive, il primo Formula 1 targato EA continua a ...In attesa di vedere le proprie Mercedes sfrecciare a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Toto Wolff è tornato a parlare dell ...