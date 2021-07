Euro 2020, Mattarella riceve gli eroi di Wembley e Berrettini: «Impresa meritata». Chiellini dedica la vittoria ad Astori – La diretta (Di lunedì 12 luglio 2021) Giorno di celebrazioni ufficiali per gli Azzurri di Roberto Mancini. La Nazionale ha incontrato nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale i calciatori e lo staff al Quirinale. Con i protagonisti di Euro 2020 presente anche il tennista Matteo Berrettini, protagonista in finale a Wimbledon a poche ore dalla sfida di Wembley contro l’Inghilterra. Terminato l’incontro nei giardini del Colle, il pullman dell’Italia sta raggiungendo Palazzo Chigi per far incontrare i giocatori e il tennista romano al presidente del Consiglio Mario Draghi. July 12, 2021 ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Giorno di celebrazioni ufficiali per gli Azzurri di Roberto Mancini. La Nazionale ha incontrato nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio, che ha ricevuto al Quirinale i calciatori e lo staff al Quirinale. Con i protagonisti dipresente anche il tennista Matteo, protagonista in finale a Wimbledon a poche ore dalla sfida dicontro l’Inghilterra. Terminato l’incontro nei giardini del Colle, il pullman dell’Italia sta raggiungendo Palazzo Chigi per far incontrare i giocatori e il tennista romano al presidente del Consiglio Mario Draghi. July 12, 2021 ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - peter__afc : RT @NN10ii_: Federico Chiesa - Euro 2020 @federicochiesa - Gilangs44346164 : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -