Emma Marrone si mostra sui social senza filtri (Di lunedì 12 luglio 2021) La cantante salentina Emma Marrome manda ai fan il suo messaggio positivo: “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi”.Emma Marrone ha fatto dell’autenticità il suo cavallo di battaglia, soprattutto sui social. La cantante salentina continua a rappresentare un esempio di positività per i suoi numerosi fan, lanciando messaggi che esortano Leggi su people24.myblog (Di lunedì 12 luglio 2021) La cantante salentinaMarrome manda ai fan il suo messaggio positivo: “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi”.ha fatto dell’autenticità il suo cavallo di battaglia, soprattutto sui. La cantante salentina continua a rappresentare un esempio di positività per i suoi numerosi fan, lanciando messaggi che esortano

Advertising

repubblica : Emma Marrone si racconta a Repubblica delle Idee: 'Questa sono io, non cambierò per piacere a qualcuno' - MediasetTgcom24 : Emma Marrone si mostra sui social senza filtri: 'Reali fino in fondo' #emmamarrone - repubblica : A RepIdee Emma Marrone: dieci anni di carriera, una vita di musica e di battaglie - polpettina89 : per i tifosi di 'EMMA MARRONE' vi volevo dire che suona a bologna ?? qui in un parco vicino casa mia . aha .. nulla ve lo volevo solo dire ?? - infoitcultura : Emma Marrone, pausa dal tour e relax in barca -