Dall' Inghilterra richiesta shock | la finale va rigiocata!

(Di lunedì 12 luglio 2021) La sconfitta ai rigori nelladegli Europei deve aver lasciato l'amaro in bocca in. Tuttavia,a semplice delusione ad unaformale alla UEFA di voler addirittura rigiocare la partita c'è una differenza abissale. E non sarebbe solo una la petizione, ma ben cinque. Il maggior indiziato di colpevolezza - a detta della strana- sarebbe il direttore di gara Björn Kuipers, reo di essere stato decisamente di parte (ad esempio in occasione del fallo di Chiellini su Saka allo scadere dei tempi regolamentari, per cui gli inglesi avrebbero preteso il cartellino ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dall Inghilterra

APPROFONDIMENTI IL CASO Gli scozzesi in piazza LA FINALE Italia -4 - 3, le emozioni ... È troppo presto per i numeri definitivi ma'inizio del campionato europeo di calcio all'8 luglio ...Il meccanismo del 'Daspo' (come lo chiamiamo in Italia,'abbreviazione di 'Divieto di accesso gli impianti sportivi), inè entrato in vigore molto prima: fin dal 1989, con la ...Contro l’Inghilterra il lancio della moneta ha fatto partire nuovamente l’Italia per prima nei tiri dal dischetto, cosa che, a detta del giocatore, avrebbe favorito ancora una volta gli azzurri. La ...I giocatori dell’Inghilterra si tolgono la medaglia nel corso della premiazione dopo la finale degli Europei: era già successo con Juventus e Manchester United Il cielo è azzurro sopra Wembley. Dopo 5 ...