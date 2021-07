Clamoroso a Wembley, tifoso si siede al posto di Mancini jr.: “Primo tempo seduto sui gradini” (Di lunedì 12 luglio 2021) Poco prima del calcio d’inizio tra Italia e Inghilterra è stato il caos a regnare in quel di Wembley. Alcuni tifosi inglesi sprovvisti di biglietto hanno provato a forzare l’ingresso dello stadio e hanno scatenato una baraonda. E almeno un tentativo è andato in porto, come ha raccontato Andrea Mancini, figlio del ct Roberto: “C’era un casino con i tifosi senza biglietto e il mio posto era stato occupato da uno di loro, quindi ho dovuto guardare il Primo tempo seduto sui gradini dello stadio. Ho trovato un altro posto nella ripresa, forse ha portato ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Poco prima del calcio d’inizio tra Italia e Inghilterra è stato il caos a regnare in quel di. Alcuni tifosi inglesi sprovvisti di biglietto hanno provato a forzare l’ingresso dello stadio e hanno scatenato una baraonda. E almeno un tentativo è andato in porto, come ha raccontato Andrea, figlio del ct Roberto: “C’era un casino con i tifosi senza biglietto e il mioera stato occupato da uno di loro, quindi ho dovuto guardare ilsuidello stadio. Ho trovato un altronella ripresa, forse ha portato ...

Clamoroso a Wembley, tifoso si siede al posto di Mancini jr.: "Primo tempo seduto sui gradini" Sportface.it

