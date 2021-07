Charlene di Monaco | provata ma sorridente in foto | si ipotizza una data per il rientro

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 luglio 2021)di, bloccata in Sudafrica ormai da due mesi per una grave infezione a gola, orecchie e naso, è tornata a mostrarsi in pubblico condividendo su Instagram delle nuove. Mentre la stampa francese si chiede quando rientrerà a Montecarlo, guardando al 23 luglio come a una possibilein occasione del Ballo della Croce Rossa. Ma naturalmente sono solo ipotesi. Dopo diverso tempo in cui non si mostrava più,diha voluto mettere a tacere ogni tipo di pettegolezzo, sia sul suo stato di salute sia sulla presunta crisi tra lei e suo marito Alberto. La ...