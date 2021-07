Can Yaman e Diletta Leotta: “Quelle notti magiche che uniscono” (Di lunedì 12 luglio 2021) Una notte magica da incorniciare per l’Italia che anche Can Yaman e Diletta Leotta hanno festeggiato e condiviso con i followers L’Italia ha vinto gli Europei 2020 dopo una partita concitata contro la Nazionale inglese alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle maestranze inglesi. Moltissimi italiani hanno seguito la partita: chi in famiglia chi con la comitiva di amici e chi in piazza davanti al maxi schermo. Anche Diletta Leotta non è stata da meno, organizzando una serata con il fidanzato Can Yaman e amici. La conduttrice di Dazn, che anche per la prossima ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Una notte magica da incorniciare per l’Italia che anche Canhanno festeggiato e condiviso con i followers L’Italia ha vinto gli Europei 2020 dopo una partita concitata contro la Nazionale inglese alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle maestranze inglesi. Moltissimi italiani hanno seguito la partita: chi in famiglia chi con la comitiva di amici e chi in piazza davanti al maxi schermo. Anchenon è stata da meno, organizzando una serata con il fidanzato Cane amici. La conduttrice di Dazn, che anche per la prossima ...

Advertising

fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - SOCO02659522 : RT @1994BizzleJ: Can Yaman è diventato il metro di paragone di tutti gli attori turchi..ma che è?Ogni volta che si parla di un attore turco… - Agocampagna : @cancano00 Non e Can gli assomiglia ma non e Can Yaman - LetiziaBonfort1 : @can_yaman_int Beh che dire coppia top in tutto?????? -