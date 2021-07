Calciomercato Atalanta, un colpo per reparto per sognare in grande (Di lunedì 12 luglio 2021) Calciomercato Atalanta, la società nerazzurra sogna sempre più in grande. L’obiettivo è infatti quello di condurre un mercato da protagonista per rinforzare ulteriormente una squadra pronta alla sua terza partecipazione consecutiva in Champions League. La partecipazione per il terzo anno di fila alla Champions League e anni ai vertici della Serie A non bastano alla dirigenza dell’Atalanta, che vuole costruire una squadra sempre più forte per poter restare stabilmente tra le big del calcio italiano. Per fare ciò, la società nerazzurra punta a non far partire nessun big della rosa a disposizione di Gasperini, operando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021), la società nerazzurra sogna sempre più in. L’obiettivo è infatti quello di condurre un mercato da protagonista per rinforzare ulteriormente una squadra pronta alla sua terza partecipazione consecutiva in Champions League. La partecipazione per il terzo anno di fila alla Champions League e anni ai vertici della Serie A non bastano alla dirigenza dell’, che vuole costruire una squadra sempre più forte per poter restare stabilmente tra le big del calcio italiano. Per fare ciò, la società nerazzurra punta a non far partire nessun big della rosa a disposizione di Gasperini, operando ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Milan, si continua a corteggiare Pessina Commenta per primo Il Milan continua a corteggiare Matteo Pessina , centrocampista offensivo dell' Atalanta , campione d'Europa con l'Italia. La Dea non vuole, però, cedere l'ex Monza e Como.

Calciomercato Atalanta: il prezzo di Gosens spaventa la Juventus. Le ultime Robin Gosens è un nome caldo nella lista della Juventus. Il prezzo fatto dall'Atalanta per la cessione però spaventa i bianconeri Robin Gosens resta un nome caldo in orbita Juventus. Ma i bianconeri hanno qualche perplessità prima di intavolare una trattativa vera e propria. ...

Inter, sfida all'Atalanta per un difensore Calciomercato.com L’Atalanta celebra i suoi errori: “Bravo Rafa! Bravo Matteo! Bravi Azzurri” La società: “Anche in finale ci sono voluti i calci di rigore, ma alla fine è stata l’Italia ad alzare il trofeo! Meritatamente” Tutta Bergamo, tutta Italia, tutti gli appassionati di calcio e non, ie ...

Euro 2020: la finale Inghilterra-Italia fa ricche entrambe le federazioni Agli Azzurri 28,25 milioni, alla nazionale dei tre leoni 25,25 La gioia per un successo che mancava da oltre mezzo secolo non ha prezzo, ma il trionfo dell’Italia a Euro 2020 ha permesso anche alla Fe ...

