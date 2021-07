Calcio: il Cagliari arrivato a Pejo, inizia il ritiro (Di lunedì 12 luglio 2021) Cagliari a Pejo in ritiro per preparare la stagione 2021/22. Squadra e staff sono partiti questo pomeriggio dall'aeroporto di Cagliari con destinazione Verona: poi trasferimento in pullman in Trentino ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021)inper preparare la stagione 2021/22. Squadra e staff sono partiti questo pomeriggio dall'aeroporto dicon destinazione Verona: poi trasferimento in pullman in Trentino ...

Advertising

marcogue1983 : @colvieux sono imbarazzanti, retorica nazionalista nauseabonda. chiellini e bonucci poi son sta roba qua : - Calcio_Casteddu : #Cagliari, nuova esperienza in #SerieC per #Contini #CagliariCalcio #Calciomercato #CalcioCasteddu - Calcio_Casteddu : ?? Il giocatore lascia la Sardegna ?? Giocherà con i marchigiani ? I dettagli #Cusumano #Cagliari #CagliariCalcio… - haerondairs : FYI: la gente sta dando del razzista a bonucci per le sue esternazioni fatte dopo i cori razzisti contro Moise Kean… - Calcio_Casteddu : 3?? Terza stagione di attesa ? Il ninja aspetta novità ? La situazione #Nainggolan #Cagliari #CagliariCalcio #Inter -