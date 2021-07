Bonucci: “Gli inglesi mi hanno fatto crescere la cattiveria. Che soddisfazione” (Di lunedì 12 luglio 2021) Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia e della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Rai 1 dopo il giro col pullman scoperto per festeggiare il titolo a Euro 2020: “Oggi abbiamo solo cercato di regalare il sogno ai nostri tifosi, che ci volevano fermare e avevano trovato il pullman chiuso. Con tanta gente in giro la soluzione migliore era regalargli questi momenti. Merito di tutti, dal primo all’ultimo italiano”. Perché si è sfogato con gli inglesi?“hanno fischiato l’inno, pensavano di averla portata a casa. Questo, a me e al vecchietto là (Chiellini, ndr) non ha fatto altro che far crescere la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Leonardo, difensore dell’Italia e della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Rai 1 dopo il giro col pullman scoperto per festeggiare il titolo a Euro 2020: “Oggi abbiamo solo cercato di regalare il sogno ai nostri tifosi, che ci volevano fermare e avevano trovato il pullman chiuso. Con tanta gente in giro la soluzione migliore era regalargli questi momenti. Merito di tutti, dal primo all’ultimo italiano”. Perché si è sfogato con gli?“fischiato l’inno, pensavano di averla portata a casa. Questo, a me e al vecchietto là (Chiellini, ndr) non haaltro che farla ...

