Bollette a 28 giorni | il Tar del Lazio annulla le maxi-multe dell’Antitrust agli operatoriHDblog it

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tar deha ribaltato ancora una volta quanto deciso dall’Antitrustndo lesanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall’Antitrust a Fastweb,…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre: nuove multe per la tariffazione a 28 giorni

Il Tar de Lazio ha ribaltato ancora una volta quanto deciso dall'Antitrust annullando le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall'Antitrust a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre.