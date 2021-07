Biennale teatro Venezia | va in scena la diversa grammatica dell' umano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 luglio 2021) Pur occupandomi come giornalista di libri, da trent’anni, da altrettanto tempo vado ae oggi credo che solo la scrittura per laassolva al ruolo di “ricerca”, col duplice compito di trovare unaalternativa per raccontare il presente che si trasforma. Rispetto alla medietà linguisticaa narrativa ea poesia, a un certo stile più semplice e leggibile, ilcontinua a creare arte, punto. Lo si vede alladi, come anche n alcuni Tetri stabili nazionali, dove non a caso gli artisti ...