Bentornata Phoebe Philo!

Leggi su amica

(Di lunedì 12 luglio 2021) Qualcuno si è consolato con l’arrivo del suo allievo, Daniel Lee, da Bottega Veneta. Ma fino ad oggi, giorno dell’annuncio del ritorno diPhilo in grande stile, con un brand firmato di suo pugno, i fan della stilista inglese si sono sentiti orfani. Sono passati oltre tre anni da quando è scomparsa dalla scena dopo aver detto addio a Celine, il brand di cui ha plasmato l’identità per un decennio tanto che, prima dell’arrivo di Hedi Slimane come direttore creativo, il nome di Philo e quello della maison erano percepiti quasi come un unicum.Philo Proprio lei aveva risollevato il marchio attraverso la sua personalissima visione di una nuova ...