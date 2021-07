Belen Rodriguez ha partorito | «Profumo di felicità»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Fiocco rosa in casa della showgirl argentinae dell'hair stylist Antonino Spinalbese: è nata la piccola Luna Marì. La lieta novella è stata resa pubblica dai diretti interessati attraverso i rispettivi profili Instagram.haLa piccola Luna Marì, prima figlia die Antonino Spinalbese, è venuta al mondo. La showgirl argentina hanella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio 2021, proprio durante i festeggiamenti dell'Italia per la vittoria agli Europei 2020. A diffondere la bella notizia ...

Nel corso della gravidanzaaveva reso partecipi i suoi follower su Instagram (10 milioni) mostrando la sua pancia man mano che cresceva e filmando anche il momento delle ecografie di controllo ...HA PARTORITO: È NATA LUNA MARÌ/ Le parole di zia Cecilia Il collega giornalista chiede quindi alla registra friulana cosa l'attrae del concetto di miracolo: 'Il fatto di non avere ...Gioia doppia, anzi tripla per la soubrette argentina Belen Rodriguez: proprio nelle ore in cui l'Italia (ormai suo paese d'adozione) si laureava campione d'Europa, veniva alla luce la piccola Luna ...Belen Rodriguez è diventata nuovamente mamma: è nata la figlia Luna Marì avuta dal compagno Antonino Spinalbese.