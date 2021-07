America's Cup resta ad Auckland? Patrizio Bertelli: 'Torneranno a casa nel 2024, non ce li vedo all'estero. Luna Rossa ci sarà' (Di lunedì 12 luglio 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport , il manager toscano è stato molto chiaro: " La mia idea è che alla fine i neozelandesi non la faranno uscire da Auckland l'America's Cup. Non ce li vedo ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport , il manager toscano è stato molto chiaro: " La mia idea è che alla fine i neozelandesi non la faranno uscire dal''s Cup. Non ce li...

Advertising

Iam_Jeemmy : Sneijder 2010 - UCL & SERIA A Title, Coppa Italia & Club world Cup. Messi 2010 - Super Cup, Spanish super cup & La… - CarloPose : @LorenaLuVi Io invece la interpreto positivamente. Tipo lo spirito che c'è nella America's Cup: 'there's no second'… - DesiMogli : Euro Cup and Copa America - Adhymomi : Inter connection ~ copa america+euro cup ???? - 407matto : @pxrof1 @Yung_Mason19 @Bellaball29 @UTDTrey Copa America is Mickey Mouse. Jorginho won euros, UCL, gonna win super cup and CWC -