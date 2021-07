Wimbledon 2021, Pennetta: “Matteo strepitoso, tornerà nei prossimi anni per vincere” (Di domenica 11 luglio 2021) “E’ stato comunque strepitoso, se l’è giocata quasi alla pari con il numero uno del mondo. Ha messo a segno dei colpi strepitosi e ha perso solo perché dall’altra parte della rete c’era un muro che gli ha fatto giocare sempre un colpo in più e questo ha fatto la differenza”. Sono queste le parole di Flavia Pennetta, campionessa dello US Open 2015, commentando la sconfitta di Matteo Berrettini in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic. “Il futuro è suo e sicuramente nei prossimi anni tornerà all’All England Club per vincere – aggiunge la vincitrice di 4 ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “E’ stato comunque, se l’è giocata quasi alla pari con il numero uno del mondo. Ha messo a segno dei colpi strepitosi e ha perso solo perché dall’altra parte della rete c’era un muro che gli ha fatto giocare sempre un colpo in più e questo ha fatto la differenza”. Sono queste le parole di Flavia, campionessa dello US Open 2015, commentando la sconfitta diBerrettini in finale acontro Novak Djokovic. “Il futuro è suo e sicuramente neiall’All England Club per– aggiunge la vincitrice di 4 ...

