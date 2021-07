Wimbledon 2021, Matteo Berrettini si inchina ad un superlativo Djokovic. Slam n.20 per il serbo, raggiunti Federer e Nadal (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini fa sognare, lotta, mette paura al numero uno del mondo, ma alla fine a vincere è sempre Novak Djokovic. Il serbo conquista il suo settimo Wimbledon della carriera, lo Slam numero 20 (raggiunto Roger Federer e Rafael Nadal), dopo aver sconfitto l’italiano in quattro set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 dopo tre ore e mezza di gioco. Adesso al nativo di Belgrado manca solo lo US Open per completare il Grande Slam e succedere al leggendario Rod Laver. Una prima finale Slam comunque giocata bene da ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)fa sognare, lotta, mette paura al numero uno del mondo, ma alla fine a vincere è sempre Novak. Ilconquista il suo settimodella carriera, lonumero 20 (raggiunto Rogere Rafael), dopo aver sconfitto l’italiano in quattro set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 dopo tre ore e mezza di gioco. Adesso al nativo di Belgrado manca solo lo US Open per completare il Grandee succedere al leggendario Rod Laver. Una prima finalecomunque giocata bene da ...

