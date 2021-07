Traffico Roma del 11-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 luglio 2021) Luceverdema informati dalla redazione ancora Buona domenica tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina non molto ilregistrato ho decisamente più intenso il movimento sulle strade prossimi e adiacenti litorale attenzione sull’Aurelia dove all’altezza del chilometro 29 hai registrato un incidente ci troviamo a ridosso del Bivio per Tragliata e Bracciano in direzione di Civitavecchia disagio abbastanza con te nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare altrettanto su Pontina e Cristoforo Colombo mentre permolto intenso restano cose sulla litoranea tra Castel Fusano è Capocotta incidente ...