Salerno: donna di 60 anni muore in mare per un malore (Di domenica 11 luglio 2021) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Una donna di 60 anni è morta per un malore in mare in località 'la Gavitella' nel Comune di Praiano, in provincia di Salerno. Nonostante l'intervento della Guardia Costiera di Salerno con due mezzi navali e uno terrestre, personale sanitario via terra, via mare e con eliambulanza, per la donna non c'è stato nulla da fare. Complessivamente nella giornata di oggi la Guardia Costiera di Salerno è intervenuta per soccorrere 14 persone. In particolare nelle acque di Comune di Amalfi un natante si è capovolto e gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Unadi 60è morta per uninin località 'la Gavitella' nel Comune di Praiano, in provincia di. Nonostante l'intervento della Guardia Costiera dicon due mezzi navali e uno terrestre, personale sanitario via terra, viae con eliambulanza, per lanon c'è stato nulla da fare. Complessivamente nella giornata di oggi la Guardia Costiera diè intervenuta per soccorrere 14 persone. In particolare nelle acque di Comune di Amalfi un natante si è capovolto e gli ...

