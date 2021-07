"Questo ragazzo mi piace". Ve lo ricordate? Un clamoroso aneddoto su Raffaella Carrà: la sera in cui con Maradona... (Di domenica 11 luglio 2021) Ve lo ricordate Questo ragazzo? Si chiama Daniele Abbafati e fu uno uno dei Carramba Boys. E ora racconta a Il Messaggero come arrivò ad ottenere quel ruolo. Tutto merito, ovviamente, di Raffaella Carrà, che durante i provini al teatro della Vittorie a Roma sussurrò a uno dei suoi autori: "Questo ragazzo mi piace". E il ragazzo era proprio lui, Daniele. "Ero molto teso - racconta -, ma quelle 4 parole mi misero a mio agio, ci furono altre 5 selezioni e poi fui scelto. Quella prima impressione fu la conferma della grandiosità di un'artista ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Ve lo? Si chiama Daniele Abbafati e fu uno uno dei Carramba Boys. E ora racconta a Il Messaggero come arrivò ad ottenere quel ruolo. Tutto merito, ovviamente, di, che durante i provini al teatro della Vittorie a Roma sussurrò a uno dei suoi autori: "mi". E ilera proprio lui, Daniele. "Ero molto teso - racconta -, ma quelle 4 parole mi misero a mio agio, ci furono altre 5 selezioni e poi fui scelto. Quella prima impressione fu la conferma della grandiosità di un'artista ...

