Onore a Matteo Berrettini: sfiora l’impresa, poi cede in 4 set al numero uno al mondo (Di domenica 11 luglio 2021) Onore a Matteo Berrettini. Ha fatto Onore all’Italia. Nella prima finale di un italiano a Wimbledon il tennista romano cede in quattro set al numero uno al mondo: Novak Djokovic, che perde il primo parziale, poi rimonta e vince 6(4)-7, 6-4, 6-4, 6-3 in 3 ore e 24 minuti di gioco. Con questo successo, il sesto sull’erba inglese, il serbo aggancia Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 Major vinti e resta in corsa per il Grande Slam. Matteo Berrettini: “Per me è un inizio di carriera” Matteo Berrettini ci ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 luglio 2021). Ha fattoall’Italia. Nella prima finale di un italiano a Wimbledon il tennista romanoin quattro set aluno al: Novak Djokovic, che perde il primo parziale, poi rimonta e vince 6(4)-7, 6-4, 6-4, 6-3 in 3 ore e 24 minuti di gioco. Con questo successo, il sesto sull’erba inglese, il serbo aggancia Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 Major vinti e resta in corsa per il Grande Slam.: “Per me è un inizio di carriera”ci ...

