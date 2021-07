Monta la protesta via social | “Giù le mani dalla Spiaggia di Fuenti!” Qualcuno si sta impossessando dell’area e compaiono recinzioni per impedire di avere bagnanti tra i piedi

(Di domenica 11 luglio 2021) Ogni estate, puntualmente, si ripropone il furto delle spiagge, una vera e proprio appropriazione indebita che non risparmia anche alcune spiagge storiche del litorale che va da Vietri a Cetara. E’ il caso della miticadi Fuenti, meglio conosciuta come “l’acqua ra fica”, dove anche quest’anno, a stagione balneare aperta, è comparsa una sorta di recinzione che sbarra l’accesso all’arenile dove c’è anche la storica fontana dove tutti si sono ristorati almeno una volta nella loro vita. Una barriera non si sa messa da chi e sulla base di quale decisione da parte di un qualsiasi organo pubblico competente. Negli anni passati è sempre stata aperta e liberamente ai ...

Advertising

Beppesardinia : RT @LaNotiziaTweet: Il disastro #giustizia scuote il #M5S. Subito lo statuto o viene giù tutto. Monta la protesta dopo la riforma varata da… - Marcell78225090 : RT @LaNotiziaTweet: Il disastro #giustizia scuote il #M5S. Subito lo statuto o viene giù tutto. Monta la protesta dopo la riforma varata da… - divorex82 : RT @LaNotiziaTweet: Il disastro #giustizia scuote il #M5S. Subito lo statuto o viene giù tutto. Monta la protesta dopo la riforma varata da… - LuciaLaVita1 : RT @Patty66509580: I traditori...#Dimaio, #Pattuanelli,#Dadone e #Dincà. Il disastro giustizia scuote il M5S. Subito lo statuto o viene giù… - cinmir89 : RT @LaNotiziaTweet: Il disastro #giustizia scuote il #M5S. Subito lo statuto o viene giù tutto. Monta la protesta dopo la riforma varata da… -

Ultime Notizie dalla rete : Monta protesta

LA NAZIONE

Giro di vite contro gli schiamazzi notturni. A Santa Maria Maggioreladi turisti e residenti per diversi episodi di disturbo alla quiete pubblica che si sono registrati in questi primi giorni d'estate in paese. Il dito viene puntato contro la musica ...Probabilmente si è caduti talmente in basso da aver toccato il fondo del barile. E, quando questo capita, non si può che risalire la china. Dopo il disastro sulla riforma della Giustizia Giuseppe ...Dopo le numerose proteste per lo stato in cui si trova quello delle Grazie, e le promesse dell’amministrazione, tutto rimane fermo ...Slitta ancora l' apertura delle discoteche in tutta Italia. Il Governo avrebbe affrontato la questione nell'ultimo Consiglio dei ministri ma nessuna decisione è stata ancora presa. Una situazione semp ...