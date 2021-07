Michele Anelli – il suo album “Sotto il cielo di Memphis”

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 luglio 2021) Per chi non ha mai sentito la voce di, al primo ascolto può facilmente confonderlo per il compianto Lucio Battisti. Con delle sfumature tipiche, invece, che ci ricordano il recentemente scomparso maestro Franco Battiato. E parliamo sia di gradazioni canore che musicali. Queste poche parole dovrebbero bastare per accendere la vostra curiosità. Se non vi sono bastate, possiamo dirvi che con lo scorrere dei secondi è impossibile però non accorgersi anche del profondo livello di emozione che questi brani riescono a suscitare. Stiamo ascoltando un artista completo e sicuramente esperto poiché, se non lo sapevate già, ...